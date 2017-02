ZIB

Keine Wiederaufnahme der Ermittlungen zum Tod des ehemaligen kasachischen Botschafters in Wien Rakhat Aliyev / Diskussion um neues Wahlrecht im Ministerrat / Bundespräsident Van der Bellen hält Rede vor dem EU-Parlament / Dazu eine Live Schaltung nach Straßburg / USA: Trumps Sicherheitsberater tritt zurück / Einstimmige Verurteilung von Nordkoreas Raketentest durch den UN-Sicherheitsrat / Wettbewerbsbehörde spricht sich gegen das Verbot von Bankomatgebühren aus / Immer mehr US-Märkte nehmen die Mode von Ivanka Trump aus den Regalen / Die Lage am größten Staudamm der USA bleibt weiter angespannt / Retrospektive über den Fotokünstler Alfons Schilling in Wien