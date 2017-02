Nordalaska: menschenleer und unzugänglich. Hoch oben, in den Bergen der Brooks Range, liegt der Nationalpark „Gates of the Arctic“. Keine Häuser, keine Straßen, nicht einmal Wanderwege gibt es hier. Dazu nur wenige tausend Besucher pro Jahr, meist sind es Abenteurer, Bergsteiger oder Jäger. Ihnen bietet sich ein Labyrinth aus Gletschern, Talsenken, zerklüftet schroffen Bergketten und dichten Wäldern. Und: eine erstaunliche Tierwelt.

Die arktischen Sanddünen

Moschusochsen, Wölfe, Karibu-Herden und Bären beleben die unberührte Wildnis. „Das Tor zur Arktis“, der erste, von Uwe Anders (Bearbeitung: Doris Hochmayr) gestaltete Teil des neuen „Universum“-HD-Achtteilers über „Amerikas Naturwunder“, zeigt am Dienstag, dem 14. Februar, um 20.15 Uhr in ORF 2 ein unberührtes Naturjuwel im Nordosten Amerikas, eine nahezu unbekannten Region jenseits des Polarkreises, die mit ihrer atemberaubenden landschaftlichen Vielfältigkeit besticht und Erstaunliches zu bieten hat: Etwa Säugetiere, die eingefroren den Winter überdauern ohne zu erfrieren, oder eine Sandwüste mit Temperaturen von bis zu 40 Grad – mitten in Alaska. Im zweiten Teil der Koproduktion von ORF, NDR, ARTE, ARD und National Geographic Channel geht es am Dienstag, dem 21. Februar, in den „Olympic“ Nationalpark.



Mit einer Fläche von rund 30.000 Quadratkilometern ist der Nationalpark „Gates of the Arctic“ der zweitgrößte der USA. Das riesige Gebiet öffnet sich nach Norden in eine gigantische Ebene, die bis zur arktischen Küste Alaskas reicht. Dort verbringen Eisbären den Sommer und warten auf das Zufrieren des Nordpolarmeeres. Im südlichen Teil des Nationalparks liegt das „Kobuk National Preserve“ mit seinen einzigartigen arktischen Sanddünen. Entlang der schroffen Bergketten der Brooks Range sowie in den Weiten der arktischen Tundra beleben Dall-Schafe, Wölfe, Grizzlys, Moschusochsen und Elche die unberührte Landschaft. Diese Region ist bekannt für die riesigen Karibu-Herden mit bis zu 300.000 Tieren. Auf ihren jährlichen Wanderungen haben die Karibus nicht nur steile Berghänge zu überwinden, auch die zahlreichen reißenden Tundraflüsse gilt es mit ihren Jungen zu überqueren.