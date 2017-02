Zeit im Bild

Trump-Berater muss nach 24 Tagen gehen / Bundespräsident Van der Bellen legt bei Rede in Straßburg Bekenntnis zu Europa ab / Schwere Vorwürfe gegen den türkischen Religionsverein ATIB / Bundeswettbewerbsbehörde gegen das Verbot von Bankomatgebühren / Madeira - Steuerparadies mit Genehmigung der EU-Kommission / Das Ermittlungsverfahren im Fall Aliyev wird nicht wieder aufgerollt / Österreicher gehen öfter, aber kürzer in Krankenstand als früher / E-Zigaretten schädlicher als gedacht / „John Wick“ 2 startet in den Kinos