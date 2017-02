heute konkret

Durch die Sendung führt Martina Rupp

Die Begutachtungsfrist für ein neues Tierschutzgesetzt ist beendet. Nun sprechen Tierschutzorganisationen von einem massiven Rückschritt und von Verschlechterungen in vielen Punkten. Ein Hauptgrund für den Unmut: Die vor nicht einmal einem Jahr eingeführte Kastrationspflicht für Freigänger-Katzen werde schon wieder aufgeweicht. Der Begriff „Zucht“ wird umfassender definiert und als „Züchter“ könne man die Kastrationspflicht dann ganz leicht umgehen. Auch die Bestimmung, dass einzelne Tiere im Internet verkauft werden dürfen, stört die Gegner des neuen Gesetzes. Judith Langasch erkundigt sich heute, was Tierschutzorganisationen dazu sagen, und wie die Verantwortlichen diese Änderungen begründen.

Hohe Zinsversprechungen

Ein Tiroler Unternehmen wirbt mit 9,75 Prozent Zinsen, wenn Konsumenten bis zu 5.000 Euro in Jungunternehmen investieren. In Zeiten niedriger Zinsen, etwa auf Sparbücher oder andere traditionelle Sparformen, scheint diese Form der Geldanlage höchst verlockend. In kleinerer Schrift findet sich im Inserat allerdings der Hinweis, dass der Erwerb der Vermögensanlage mit erheblichen Risiken verbunden ist und zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen kann. Wir beleuchten heute mit einer Expertin der Arbeiterkammer die Risiken dieser Geldanlage.