heute leben

Valentinstag | Dominik Vaida - Tänzer mit Tourette-Syndrom | | Andreas Markfelder - Uhrmachermeister | Crash-Diäten | Seeadler in den March-Thaya-Auen | Elisabeth besucht die Dancing Stars: Nicole Hosp | Mode: Michel Mayer | Maya Hakvoort und Snoopie | Stargäste: Thomas Rabitsch & Conny de Beauclair

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Valentinstag

Dominik Vaida - Tänzer mit Tourette-Syndrom In jungen Jahren diagnostizieren Ärzte bei einem Jungen das Tourette-Syndrom. Es beginnt mit Gesichtzuckungen, Grimassen und tierischen Geräuschen. Wegen seines sonderbaren Verhaltens bekommt er bald Schwierigkeiten mit seinen Mitmenschen. Dann beginnt Dominik mit einer Tanztherapie, und mittlerweile ist er Balletttänzer in der Jugendkompanie der Wiener Staatsoper. Seine Krankheit nahezu verschwunden. Dominik und Admira Vaida sind heute bei uns zu Gast.

Buchtipp:

Admira Vaida: Tick - Wie mein Sohn mit Ballett das Tourette-Syndrom überwand

Andreas Markfelder - Uhrmachermeister Im Zeitalter der Computer, der Tablets und der Smartphones sind mechanische Uhren für viele Menschen unverzichtbarer Gebrauchsartikel mit Mehrwert. Wir wollen Ihnen heute zeigen, wie eine gesunde Einstellung hilft, einen schweren Unfall zu überwinden. Wir bitten den Uhrmachermeister Andreas Markfelder vor den Vorhang.

Crash-Diäten An guten Tipps für das rasche Abnehmen fehlt es nicht; fast jede Frauenzeitschrift ist voll davon. Doch bei all diesen „Wunderdiäten“ ist größte Vorsicht angebracht. Besonders die sogenannten Crash-Diäten, die maximalen Gewichtsverlust in kürzester Zeit versprechen, sind meist wirkungslos und können sogar der Gesundheit schaden. Warum diese Diäten so gefährlich werden können und welche Effekte sie auf den Körper haben erklärt uns heute Univ.Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Seeadler in den March-Thaya-Auen Die Seeadler in den March-Thaya-Auen und im Nationalapark Donau-Auen beginnen nun langsam zu brüten. Weil der Seeadler oft illegal gejagt wurde, war er ab den 50er Jahren so gut wie ausgestorben. Heute ist der Seeadler wieder heimisch geworden. Ein Erfolg, der auf den strengen Schutz der Tiere zurückzuführen ist. Und so kann man heute - wenn man Glück hat - gleich mehrere Seeadler auf einmal sehen.

Elisabeth besucht die Dancing Stars: Nicole Hosp Wenn Sie den Namen Niki Hosp hören, dann denken Sie sicher zu allererst an die Ski-Weltmeisterin, wahrscheinlich auch an die Co-Kommentatorin bei den Damenskirennen. In Zukunft werden Sie aber auch an die Tänzerin Niki Hosp denken müssen, denn die Tirolerin will bei der kommenden Staffel der „Dancing Stars“ gute Figur machen. Unsere Kollegin und Ex-Dancing Star Elisabeth Engstler hat Niki Hosp besucht und sich gemeinsam mit ihr auf die Piste gewagt.

Mode: Michel Mayer Sie ist vor allem für ihre perfekt sitzenden Kleider bekannt und bleibt der Bundeshauptstadt treu. Heute präsentiert die Designerin Michaela Mayer ihre neue Kollektion und bringt so Frühlingsgefühle in unser Studio.

Maya Hakvoort und Snoopie Zur Zeit steht die Musicalsängerin Maya Hakvoort im Musical "Don Camillo & Peppone" auf der Bühne - das ist die Zeit wo ihr Vierbeier Snoopie ohne sie auskommen muss.

Der Golden Retriever kam vor sechs Jahren in die Familie und hat sich als "vierter Mann" nahtlos eingefügt. In unserer Reihe "Mein Freund auf vier Pfoten" haben wir Snoopie und sein Frauchen besucht.

Stargäste: Thomas Rabitsch & Conny de Beauclair Am 19. Feburar würde ein gewisser Hans Hölzl seinen 60. Geburtstag feiern. Weltweit bekannt wurde er als Falco. Für viele war er ein Virtuose, ein Rockidol, aber er war auch ein Grenzgänger. Wir wollen heute mit seinen Weggefährten Thomas Rabitsch und Conny de Beauclair versuchen, herauszufinden wer "Hans Hölzl" wirklich war.