Bewusst gesund - Das Magazin

Morbus Parkinson – mögliche Ursachen und moderne Behandlung

Der englische Neurologe James Parkinson hat bereits vor 200 Jahren die für Parkinson typischen Symptome, wir einseitiges Zittern oder ein verändertes Gangbildbeschrieben. Beim Morbus Parkinson kommt es zu einer fortschreitenden Zerstörung von Gehirnzellen in einem bestimmten Bereich des Mittelhirns. Die dort angesiedelten Nervenzellenproduzieren vor allem des Nervenbotenstoff Dopamin. Durch den Ausfall dieser Zellen kommt es zu einem Mangel an Dopamin, des zur Steuerung der Bewegungskoordination gebraucht wird, wodurch das Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Nervenbotenstoffen gestört wird. In den letzten Jahren hat die Medizin in der Behandlung der neurologischen Erkrankung große Fortschritte gemacht. Während Betroffenen eine Vielzahl an Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung steht, ist allerdings die Ursache der Krankheit bis heute nicht klar.



Gestaltung: Denise Kracher-Tiapal