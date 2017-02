Die Barbara Karlich Show Sexy ab 60: Ich fühle mich begehrter denn je

hat früher für Peter Alexander gearbeitet und sich als Köchin auch darum gekümmert, was bei ihm auf den Teller kam. Sie legt auch in fortgeschrittenem Alter unverändert großen Wert auf ihr Aussehen: "Der rote Lippenstift ist mein Markenzeichen. Ohne ihn verlasse ich niemals das Haus – auch nicht, wenn ich den Müll hinausbringe." Um sich geistig und körperlich fit zu halten, macht Eva regelmäßig Yoga und geht schwimmen. "Ich habe mit dem Älterwerden keine Probleme", sagt sie, "denn ich fühle mich noch immer attraktiv und begehrenswert und erhalte dafür auch Bestätigung."

Wilma 60, Geschäftsführerin einer Frauenservicestelle in Pension aus dem Burgenland,

fühlt sich ebenfalls nach wie vor reizvoll und anziehend. "Das Alter hat nichts damit zu tun, ob man sich noch sexy findet. Im Gegenteil: Ich genieße jede Falte an mir." Wilma ist sich sicher, dass das Älterwerden auch viele Vorteile bringt. "Ab einem gewissen Alter weiß man, was man will und muss sich nicht mehr verstellen." Um Menschen ab sechzig bei der Partnersuche zu unterstützen hat Wilma einen Singletreff ins Leben gerufen. "Ich war selbst 33 Jahre lang verheiratet und weiß, dass es mit zunehmendem Alter oft schwierig ist, einen neuen Partner zu finden. Doch die Hoffnung auf ein neues Glück braucht man nicht aufgeben."