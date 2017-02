Bürgeranwalt

TEURE HOCHZEIT

Ein Brautpaar in Parndorf im Burgenland musste kurz vor der Hochzeit am Standesamt eine Extragebühr bezahlen.



250 Euro hat die Gemeinde dafür verlangt, dass der Standesbeamte von seinem "Amtsraum" über den Gang in den Trauungssaal marschiert ist und dort die Trauung durchgeführt hat. Die "Landeskommissionsgebühren-verordnung" würde das so vorsehen.