Sturm der Liebe Teil 2632

Mellis Plan, ihre verschollene Mutter kennenzulernen, entpuppt sich im Rückblick als wenig glorreiches Unterfangen. Schließlich scheint Gerti das Unheil förmlich anzuziehen. Vor allem die Männerwelt sollte sich vor Mellis Mutter wohl besser in Acht nehmen. Nach André gerät William in Gertis Sog. Besorgt beobachtet Clara, wie sich ihr Freund - angefeuert von Gerti - plötzlich in unrealistischen Hoffnungen über seine Heilungschancen verliert. Währenddessen macht Tina Nägel mit Köpfen und heiratet.