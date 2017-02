Geddas Weltkarriere war ihm - trotz seines musikalischen Elternhauses - allerdings nicht in die Wiege gelegt: ursprünglich war der Startenor nämlich Bankangestellter in Stockholm.

Die letzten 50 Jahre lebte der, wie heute bekannt wurde bereits am 08. Jänner 2017 im Alter von 91 Jahren verstorbene Nicolai Gedda, in seinem Domizil bei Lausanne – einst hatte ihn sein Freund und späterer Nachbar, der Sänger George London, auf den malerischen Schweizer Ort am Genfer See aufmerksam gemacht.



Gestaltung: Michael Beyer