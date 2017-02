IM ZENTRUM Politischer Klimawandel - Wie Donald Trump die Welt verändert

„Der gefährlichste Mann der Welt“, „Polit-Clown“, „globales Risiko“, so lauten dieser Tage die Schlagzeilen renommierter europäischer Medien. Überzogene Ängste statt nüchterner Analyse der Politik eines Mannes, der seit nunmehr drei Wochen an der Spitze der USA steht und – zum Erstaunen vieler Beobachter - manches umsetzt, das er im Wahlkampf angekündigt hat? Welche Chancen eröffnen sich mit Trump, und welche Risken sind mit seiner Strategie verbunden? Welche Auswirkungen wird Donald Trumps Abschottungspolitik auf die Wirtschaft der USA und die internationalen ökonomischen Verflechtungen haben? Droht ein Handelskrieg, etwa mit China, dessen Produkte er mit Strafzöllen belegen will? Was bedeutet die neue US-Politik für Europa? Wie gestaltet sich künftig das Verhältnis zu Russland? Und wird Trump seinen Feldzug gegen Justiz und freie Medien fortsetzen? Darüber diskutieren bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:





Eugen Freund

EU-Abgeordneter, SPÖ



Harald Vilimsky

EU-Abgeordneter, FPÖ



Max Otte

Ökonom und Fondsmanager



Dardis McNamee

Journalistin, Herausgeberin „Metropole – Vienna in English“



Heinz Gärtner

Politikwissenschafter





