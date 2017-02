Heimat Fremde Heimat Heimat Fremde Heimat

- Deradikalisierung – Schutz von Jugendlichen vor Extremismus

- Flucht und Heimatsuche – syrische Community in Österreich

- ExilpreisträgerInnen - 20 Jahre Exil-Literaturpreis

Deradikalisierung – Schutz von Jugendlichen vor Extremismus Experten schlagen Alarm: Nicht selten wenden sich Jugendliche, die in Österreich geboren oder aufgewachsen sind, von ihren Familien und der Gesellschaft ab und ziehen für den IS in den Krieg.

Doch nur mit Sicherheitsmaßnahmen kann man das Problem nicht in den Griff bekommen. Deshalb wurden für die Prävention und Deradikalisierung mehrere Projekte gestartet, um die Jugendlichen vor dem Abgleiten in den Extremismus zu schützen. Mehmet Akbal hat die Betreuer vom Verein DERAD (Verein Deradikalisierung und Prävention) in der Justizanstalt Josefstadt begleitet und eine Wohngemeinschaft für minderjährigen Asylwerber besucht.

Flucht und Heimatsuche – syrische Community in Österreich Es ist noch nicht lange her, dass Syrien zahllosen Irakis Asyl geboten hat, jetzt fliehen abertausende Syrer aus ihrem Land in Richtung Europa. Barbara Pichler-Hausegger hat in Österreich lebende Künstler getroffen, die erzählen, wie sie mit dem Krieg in ihrem Heimatland Syrien und ihrer Suche nach einer neuen Heimat umgehen. Die drei Männer haben sich zuletzt bei einer Performance im Wiener WUK getroffen, bei einem Abend der ganz im Zeichen von Flucht und Suche nach Heimat stand.

ExilpreisträgerInnen - 20 Jahre Exil-Literaturpreis Seit 1997 prämiert der Verein Exil Autorinnen und Autoren, die aus einer anderen Erstsprache kommen und in deutscher Sprache schreiben. Der Preis ist mit bis zu 3.000 Euro dotiert und soll die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen aus anderen Kulturen fördern. Ajda Sticker hat die Gewinnerinnen des Exilpreises 2016 getroffen.

SENDUNG VERPASST?

Die in HD produzierte Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek angeboten. Link zur ORF-TV-Thek

Aktuelle Berichte über Volksgruppen und Minderheiten, auch in den Volksgruppensprachen sowie Meldungen zu den Themen Diversität, Menschenrechte und Asyl sind auf der Homepage "volksgruppen.orf.at" nachzulesen. Link zur Webseite

„Heimat Fremde Heimat“ wird im ORF TELETEXT-Gehörlosenservice auch mit Untertiteln ausgestrahlt. Die Untertitel für gehörlose und hörbehinderte Menschen sind im ORF TELETEXT auf Seite 777 abrufbar.

St. B LOKAL v. 13.30 - 14.00 Uhr St. K LOKAL v. 13.30 - 14.00 Uhr St. ST LOKAL v. 13.30 - 14.00 Uhr