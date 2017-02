Den Wiener Rudolf Slatin verschlug es als 17-Jährigen in den Sudan - bis heute ist er dort als Slatin Pascha bekannt. Regisseur Thomas Macho hat seine abenteuerliche Geschichte aufgespürt und folgt gemeinsam mit Slatins Enkelsohn den Spuren der österreichischen Legende.

Entstehung und Zerfall eines Staates, islamischer Fundamentalismus, Staatsterror und Propagandaschlachten, gesehen mit den Augen von Großvater und Enkelsohn in zwei Jahrhunderten: Was der Abenteurer, Provinzgouverneur, Salontiger und Staatsmann Rudolf Slatin Pascha im 19. Jahrhundert im Sudan erlebt hat, erzählt eine Reise, die sein Enkel George Galitzine im 21. Jahrhundert nachvollzieht.

Zwischen Österreich, Triest, Port Sudan, Khartum und Darfur spielt sich die Spurensuche des Enkels ab: Während der Großvater mit dem Mahdi-Aufstand konfrontiert war, nach jahrelanger Gefangenschaft endlich fliehen konnte und im Auftrag des britischen Geheimdienstes sein propagandistisches Buch "Feuer und Schwert im Sudan" verfasste, wird George Zeuge des Dramas von Darfur und der Propagandaschlachten in TV und Internet.

DOKUMENTARFILM IN ÖSTERREICH



dok.at, die Interessensgemeinschaft Österreichischer Dokumentarfilm, ist der einzige professionelle Filmverband in Österreich, der sich gezielt für den Dokumentarfilm einsetzt.

Die Gruppe umfasst sowohl Regisseure und Regisseurinnen als auch Produktionsfirmen und versteht sich als film- und medienspezifische Lobby der Dokumentarfilmschaffenden in Österreich.

mehr...