Österreich-Bild aus dem Landesstudio Salzburg Zwei meisterliche Brüder aus Salzburg

Salzburg ist ein erstaunlich guter Boden für Spitzenköche.

Seit mehr als dreißig Jahren arbeiten zwei Brüder namens Karl und Rudi in Werfen an der kulinarischen Verbesserung Mitteleuropas. Sie tun das mit beeindruckendem Erfolg. Einzigartig in ihrer Beständigkeit und Verlässlichkeit auf höchstem Niveau sind sie die längst-dienenden Vier-Hauben-Köche in Österreich. Ihr Engagement und ihre Kreativität sind selbst nach vielen Jahrzehnten an der Spitze ungebrochen. Das große Vorbild für Sie ist und war immer Eckart Witzigmann, der in Bad Gastein aufwuchs. Er wurde vom Gault Milliau 1994 mit dem Titel "Koch des Jahrhunderts" ausgezeichnet. Dieses Österreich-Bild am Sonntag porträtiert diese starken bodenständigen Persönlichkeiten mit ihren international anerkannten Spitzenleistungen.

Ein Film von Kurt Liewehr