Pressestunde mit Muna Duzdar, Staatssekretärin für Diversität, Öffentlichen Dienst und Digitalisierung, SPÖ

Das umstrittene Integrationsgesetz ist seit dieser Woche in Begutachtung. In dem Regierungsentwurf sind unter anderem mehr Deutschkurse, gemeinnützige Tätigkeit für Asylberechtigte und das Burkaverbot im öffentlichen Raum enthalten. Für die SPÖ hat Staatssekretärin Muna Duzdar, Muslimin mit palästinensischen Wurzeln, das Paket mitverhandelt. Was erwartet sie sich von den neuen Maßnahmen? Wie ist ihr Verhältnis zu ÖVP-Integrationsminister Sebastian Kurz? Ist die Diskussion um das Kreuz in Klassenzimmern und Gerichtssälen für Muna Duzdar schon beendet? Warum äußert sich die für die Volksgruppen zuständige Staatssekretärin nicht zur aktuellen Debatte um die Rechte der Kärntner Slowenen? Und was sind die Pläne der SPÖ-Politikerin im Bereich Digitalisierung und öffentlicher Dienst?





Die Fragen stellen:



Petra Stuiber

„Der Standard“



und



Thomas Langpaul

ORF



