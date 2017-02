Die Bergretter Steinschlag (1)

Die Zentrale der Bergrettung erreicht ein Anruf eines verletzten Ausflüglers. Ehe seine Position bestimmt werden kann, reißt die Verbindung ab. Immerhin kann der Mann noch eine Warnung ausstoßen. In der Gegend um die Friedenskirche, zu der gerade eine Schulklasse unterwegs ist, braut sich ein Unheil zusammen, denn mit dem Berg scheint etwas nicht zu stimmen. Tatsächlich stellt sich die Sorge des Mannes als berechtigt heraus. Wiederholt kommt es in dem Gebiet zu lebensgefährlichen Steinschlägen.



(Hörfilm in Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / deutsch mit Bildbeschreibung)