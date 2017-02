Um Himmels Willen Geschenk der Liebe

Als Schwester Hanna die Klosterkapelle aufsucht, um sie mit Blumen zu schmücken, begegnet ihr eine verzweifelte junge Frau. Bei dieser wurde kürzlich ein Herzklappenfehler festgestellt, der operiert gehört. Wegen einer Entzündung am Herzen kann der Eingriff aber nicht vorgenommen werden. Da das rettende Medikament unerschwinglich ist, versucht sich die Erkrankte mit ihrem nahen Tod abzufinden. Schwester Hanna will aber nicht so schnell aufgeben. Mit allen Mitteln versucht sie, Geld für die Arznei aufzutreiben.