Molly & Mops Das Leben ist kein Guglhupf

Molly, Zuckerbäckerin aus Leidenschaft, hat Schulden und nimmt an einem großen Wettbewerb für Konditoren in Wien teil. Was sie nicht weiß: Der Wettbewerb wird als Live-Show im Fernsehen gesendet! Doch schon am ersten Tag geht alles schief, ihr Einreichexponat wird mutwillig zerstört. Sie muss mit Hilfe ihrer Hündin Mops, Oma und Azra improvisieren, um im Rennen zu bleiben. Ein attraktiver Mitbewerber macht ihr Leben nicht leichter.

Koproduktion Mungo-Film/ORF/ZDF