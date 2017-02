Seitenblicke

*Luxus in St. Moritz /*Couture für den Opernball /*Magisches St. Pölten

Ein magisches Sensationsduo mit großem Auftritt in St. Pölten und einer umjubelten Erfolgsgeschichte in den USA hinter sich. Die Überraschung: sie stammen aus Niederösterreich.

Den Opernball Couture-Salon gibt es auch unter der neuen Chefin. Heimische Designstars sammelten sich in der Staatsoper, um dem interessierten Fachpublikum die Chance zu bieten, sich was Schönes auszusuchen.

*Luxus in St. Moritz

Wie ist das so, in einer Oase der Superreichen eine SKI-WM abzuhalten? Mit welchen Problemen kämpft der Luxussektor? Ein kleiner Seitenblick am Rande des Sports.