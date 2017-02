Zeit im Bild

Neuer Anlauf für US-Einreiseverbot / Schweizer stimmen über Steuerreform ab / Regierung versucht neuen Anlauf bei Kürzung von EU-Familienleistungen / Kritik an Altersfeststellung bei Asylwerbern / Spanische Protestbewegung Podemos vor Spaltung / Ford investiert Milliarden in Marktreife von Roboterautos / Erneut 200 Grindwale an der Küste von Neuseeland gestrandet / Häftling gelingt in Klagenfurt Flucht mit Müllauto / Premiere im Wiener Volkstheater: „Klein Zaches“ von E. T. A. Hoffmann