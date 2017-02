Genosse Don Camillo ("Il compagno Don Camillo")

Peppone will mit einer Delegation des kommunistischen Stadtrats nach Moskau reisen, um sich mit einer russischen Kolchose zu verbrüdern. Don Camillo ist um das Seelenheil der Bürger des Heimatstädtchens Brescello besorgt. Als er Peppone in flagranti in einer kompromittierenden Situation erwischt, erpresst er ihn gnadenlos. Und so erscheint er mit gefälschten Papieren als Genosse Camillo Tarocci samt Parteibuch zur Abreise am Bahnhof. Der Glaube der hoffnungsvollen Abordnung wird bald hart auf die Probe gestellt.