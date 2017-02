Land und Leute

Dieses Mal in Land und Leute:



Verewigt in Hirschhorn - ein steirischer Hirschhorn-Schnitzer setzt auf Kunst bis ins Detail. Kulinarisch geht es um die robuste Knolle Topinambur und um veredelte Kürbiskerne. Gut geschult geht die Landwirtschaft moderne Wege- zum einem in den Schulen und online von zu Hause aus.