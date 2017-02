heute leben

Morgen am 11. Februar ist der „Welttag der Kranken“. Wir haben den Tag zu Anlass genommen, einen Lokalaugenschein im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Wien zu machen. Es geht um Vorsorge und moderne Operationstechniken, die uns oft helfen, rasch wieder auf die Beine zu kommen. Wohlgemerkt: wenn eine Krankheit rechtzeitig erkannt wird.

Seine Erfolgsgeschichte hat in einem Hinterhof begonnen, in der elterlichen Werkstatt. Seit über 50 Jahren arbeitet, forscht und lehrt Christian Bartenbach aus Tirol zum Thema Licht und Beleuchtung. Jetzt ist eine Biografie des "Meisters des Lichts" heraus gekommen. Und dieser Lichtpionier ist heute bei uns zu Gast.

In einer ehemaligen Fabrik in Wien-Favoriten hat vor einem halben Jahr ein neues Caritas-Wohnprojekt die Pforten geöffnet: Flüchtlinge und Studierende leben dort gemeinsam unter einem Dach, im HAWI-Haus. Wir haben die Bewohner besucht.

Andere Länder - andere Sitten. Und diese gilt es im Urlaub und auf Reisen zu beachten! Wer ein angenehmer Gast sein möchte, erkundigt sich am Besten schon vor Reiseantritt, was wo wie üblich ist. Unsere Kollegin Elisabeth Engstler und unser Etikette -Experte Christoph Hippmann fassen die wichtigsten Umgangsformen für Sie zusammen.

Gestern Abend wurde die 67. Berlinale festlich eröffnet. Auf dem Programm stand das Drama „Django“ des französischen Regisseurs Etienne Comar. Insgesamt gehen 18 Filme ins Rennen um den Goldenen und die Silbernen Bären. Darunter auch der österreichische Beitrag „Wilde Maus“, das Regie-Debüt von Josef Hader. Wer waren die Stars am Roten Teppich, welche Themen wurden verhandelt und was erwartet Cineasten in den nächsten Tagen? Martina Rényi und Christian Konrad berichten.

