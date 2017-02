Schlosshotel Orth Eine Frage der Zeit

Am Traunsee will Justus Schrevemann die Liebe seines Sohnes Jan zurückgewinnen. Aber Jan kann seinem Vater die verlorene Kindheit nicht so leicht verzeihen. Der Frieden in Gmunden wird durch den geplanten Bau eines Kongresshotels gestört. Felix und Fanny vermuten, dass das Projekt durch Manipultaion im Grundbuch ermöglicht wurde. Sie setzen alles daran, das nachzuweisen - und stoßen auf erheblichen Widerstand.

Koproduktion ORF/ZDF