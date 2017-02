Der Aufstieg zum Gottkönig

Wie es Alexander schaffte, vom unbedeutenden Königssohn zum ersten europäischen Weltherrscher aufzusteigen, zeigt der Auftakt des „Universum History“-Zweiteilers „Alexander der Große“ von Martin Carazo Mendez und Christian Twente am Freitag, dem 10. Februar, um 22.45 Uhr in ORF 2.



Alexander der Große gilt als der Vorzeige-Weltherrscher der Geschichte. In nur elf Jahren eroberte er ein Gebiet, das sich von Griechenland über den Orient hinaus bis nach Indien erstreckte. Nicht weniger als 19 Staaten, drei Kontinente und unzählige Volksgruppen konnte er in einem einzigen gigantischen Feldzug unterwerfen. Die erste Folge der ZDF/ORF-Koproduktion beschäftigt sich mit den frühen Jahren des Welteroberers. Wie es ihm gelingt, in nur elf Jahren eines der größten Imperien der Geschichte zu erobern, dokumentiert Teil 2 am Freitag, dem 17. Februar, um 22.45 Uhr in ORF 2.





Als Alexander im Jahr 356 vor Christus geboren wird, gilt Makedonien nicht als zukunftsweisendes Königreich. Doch König Philipp II., Alexanders Vater, hat große Pläne – und benötigt dafür einen geeigneten Thronfolger. Alle Hoffnungen ruhen auf Alexander, der von niemand Geringerem als vom Philosophen und Universalgelehrten Aristoteles unterrichtet wird. Aristoteles ist nicht nur Lehrer, er ist auch enger Vertrauter des wissbegierigen Knaben. Er erklärt ihm, was die Demokratie der Athener bedeutet, fördert Alexanders naturwissenschaftliches Interesse ebenso wie seine Gabe, strategisch zu denken und Mut von Leichtsinn zu unterscheiden. Bereits als junger Mann zeigt sich die Entschlossenheit Alexanders, als er zum Mitregenten erhoben wird, etwa als Feldherr im Kampf gegen Athen und Theben. Er führt den entscheidenden Angriff an und beendet ihn mit einem Sieg.