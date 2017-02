Die Barbara Karlich Show Alltag im Alter: Ich weiß, was ich will

Menschen können heute bis ins hohe Alter relativ gesund und selbständig leben und die älteren unter Barbaras heutigen Gästen sind zu Recht stolz auf ihre Agilität und ihr selbstbestimmtes Leben: Ob in der eigenen Wohnung, einer Wohngemeinschaft oder im betreuten Wohnen. Dennoch sollte man sich mit fortschreitendem Alter damit auseinandersetzen, in welchen Situationen und bei welchen Tätigkeiten man Unterstützung in Anspruch nehmen kann und will.