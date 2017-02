Zeit im Bild

Das US-Einreiseverbot bleibt ausgesetzt – Niederlage für Trump - dazu eine Schaltung nach Washington / Einigung über Slowenen-Passus in der Kärntner Verfassung / Auch nach dem Abgang von Erwin Pröll und Josef Pühringer wird die Macht der Landeshauptleute nicht kleiner / Die dritte Piste in Wien Schwechat darf nicht gebaut werden – der Flughafen will dagegen in Berufung gehen / Das Heer investiert in den nächsten vier Jahren 500 Millionen Euro / Die Bankenkrise in Italien wird immer größer / Der schwedische Tenor Nicolai Gedda ist gestorben / Bronze für Michaela Kirchgasser in der Kombination