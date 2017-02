Die Barbara Karlich Show Geschwister: Vorbilder oder Rivalen?

Karin, 55, Selbständige Kommunikationstrainerin aus Salzburg,

ist das älteste von drei Geschwistern. "Da meine jüngste Schwester mit zwei Jahren an Nierenkrebs erkrankte, wurde sie natürlich immer etwas bevorzugt und war ein Sonderfall. Manchmal habe ich sie dafür gehasst", erzählt Karin. "Die geschwisterliche Rivalität fand aufgrund der Krankheit der kleinen daher auch nur zwischen mir und der mittleren Schwester statt. Ich dachte, meine Mama liebt sie mehr, weil sie so schön und fleißig war." Karin fühlte sich ihrer Schwester nicht sehr ähnlich. "Ich war eine trotzige Revoluzzerin und hörte oft, dass ich mir ein Beispiel an Andrea nehmen sollte. Das kam bei mir natürlich nicht gut an."