Eco

Durch die Sendung führt Angelika Ahrens

Millionengeschäft Ski-WM: wer wirklich gewinnt

Bei den Ski-Weltmeisterschaften in St. Moritz in der Schweiz hoffen nicht nur die Sportler auf Siege und Medaillen. Auch die Wirtschaft investiert kräftig und erwartet Image und Umsätze. Autohersteller, Uhrenhersteller, Banken, Telekom- und Lebensmittelkonzerne wollen bei Abfahrt, Riesentorlauf und Slalom ihre Marken vor Ort und beim TV-Millionenpublikum wirkungsvoll ins Bild setzen. Die Ski-WM kostet 60 Millionen Euro. Ein Großteil wird durch Sponsoren finanziert. ECO zeigt bei einem Lokalaugenschein in St. Moritz die Geschäfte der Sponsoren und die Werbeeinnahmen der Sportler. Bericht: Ellen Lemberger und Hans Wu