heute leben

Lackenhof | Semesterferien & Wetter | Die Fälle aus "Der Bergdoktor" | Am Schauplatz: Weder Frau noch Mann? | Lebensmittel-Haltbarkeitstest | William & Catherine | Blühende Liebesbotschaften zum Valentinstag | Kalender: Dancer against Cancer | Stargast: Claudia Rossbacher

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

In der gestrigen "Bergdoktor"-Folge stand u.a. ein Mann im Mittelpunkt, der an einem Hirntumor erkrankt war und nicht mehr lange zu leben hatte. Bis völlig unerwartet festgestellt wurde, dass sich der Tumor abgekapselt hat. Eine solche Diagnose wünschen sich wohl alle Patienten mit ähnlichem Schicksal. Aber ist das wirklich realistisch? Darüber sprechen wir heute mit der Neuro-Onkologin Univ.-Prof. Christine Marosi.

Es gibt Menschen, die anatomisch oder genetisch nicht eindeutig Mann oder Frau sind: Intergeschlechtliche Personen. Fast alle haben seit ihrer Kindheit viel mitgemacht. Zuerst war Scham, Tabuisieren, und dann folgten oft Operationen, mit denen körperliche Verstümmelungen und seelische Verwüstungen angerichtet wurden. Intersexualität ist übrigens nicht, wie jetzt vielleicht der eine oder andere denkt, ein Orchideenthema. 20 bis 25 intersexuelle Menschen kommen pro Jahr in Österreich zur Welt. Das ist übrigens eine sehr vage Schätzung. Insider gehen von einer viel größeren Zahl aus.

TV-Tipp: Heute, 9.2.2017; 20:15 Uhr; ORF 2 Am Schauplatz: Weder Frau noch Mann?

Lebensmittel-Haltbarkeitstest

Ist Ihnen das auch schon so gegangen: Sie machen ein seit Tagen abgelaufenes Joghurt auf - und es schmeckt einwandfrei. Oder einen originalverpackten Käse - abgelaufen aber in Ordnung. Und trotzdem werfen viele das Lebensmittel dann doch in den Müll - nur weil das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist. Eine Verschwendung von wertvollen Lebensmitteln, das meint auch die Umweltschutzorganisation Greenpeace und hat deshalb einen spannenden Lebensmitteltest unternommen. Dazu begrüßen wir heute bei uns Hanna Simons, die Sprecherin von Greenpeace Österreich.