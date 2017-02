Lena Lorenz Lebenstraum (2)

Trotz Vorfreude wird Lena allmählich nervös, wenn sie an das Treffen mit Quirins Eltern denkt. Jungunternehmerin Anja schafft da willkommene Abwechslung und weiht sie in ihre Entscheidung ein....

Mit bis zu 698.000 Zuschauern bei ihren Einsätzen in Staffel II zählte Patricia Aulitzky ("Pregau - Kein Weg zurück") als Hebamme Lena Lorenz zu den Lieblingen des österreichischen Fernsehpublikums. Nun stehen acht neue Folgen von Staffel III auf dem Programm von ORF2 jeweils donnerstags um 20:15 Uhr.



In der ORF/ZDF-Reihe gibt die Austro-Mimin die gestresste Hebamme Lena Lorenz, die der Hektik ihres Berliner Lebens und ihrem ehrgeizigen Verlobten Alexander entflieht und kurzerhand zu ihrem elterlichen Hof nach Bayern, genauer gesagt nach Himmelsruh, fährt. Dort wird sie nicht gerade mit offenen Armen empfangen. Ihre Mutter (Bodensee-"Tatort"-Kommissarin Eva Mattes) führt seit dem Tod ihres Mannes den Hof alleine und hat Geldsorgen, Opa Leo (Fred Stillkrauth) grantelt den ganzen Tag vor sich hin. Die Rückkehr ins ländliche Idyll ist aber keineswegs Urlaub, denn Lena muss gleich kräftig mit anpacken. Dazu muss sie sich mit den Eigenheiten der Provinz herumschlagen: Der Handyempfang ist schlecht, die Geschäfte schließen schon um 18 Uhr und es wird in Himmelsruh ganz sicher nie ein Kino geben.