Zeit im Bild

Josef Pühringer tritt am 6. April zurück. Fixer Nachfolger ist Thomas Stelzer - dazu eine Live-Schaltung nach Linz / Der ehemalige Landeshauptmann von Kärnten wurde heute zur BZÖ-Wahlbroschüre einvernommen / Die Drogeriemarktkette Müller soll eine Mitarbeiterin gekündigt haben, weil sie einen Betriebsrat gründen wollte / Im Jänner sind weniger Dieselautos in Österreich verkauft worden / Rekordexportquote von Deutschland / Explosion in einem Atomkraftwerk in Nordfrankreich / Blaue Blitze zucken oberhalb von Gewitterwolken / Deutschlands größtes Filmfestival, die Berlinale wird eröffnet