OÖ-LH Pühringer live zum Rücktritt

Oberösterreichs Landeshauptmann Josef Pühringer wird sein Amt am 6. April an seinen Nachfolger Thomas Stelzer übergeben. Das hat Pühringer heute bekannt gegeben. Die Stabübergabe in der Landes-ÖVP erfolgt bei einem ordentlichen Landesparteitag am 1. April. Fünf Tage später soll Stelzer auch als Landeshauptmann übernehmen. Der bisherige Wirtschaftslandesrat Michael Strugl wird Landeshauptmann-Stellvertreter, neu in die Landesregierung kommt Christine Haberlander.