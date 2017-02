Kommissar Rex Unter Hypnose

Als Karin Friedel neben ihrem Freund aufwacht, steckt ein Küchenmesser in seiner Brust, Aber Karin kann sich an nichts erinnern... Die Mutter des Toten reagiert merkwürdig gelassen auf die Schreckensnachricht. Eine Psychiaterin bestätigt Mosers Verdacht. Karin Friedel wurde in der Mordnacht hypnotisiert. Die Spur führt in ein esoterisches Zentrum.....

Koproduktion Taurus Film/ORF