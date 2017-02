heute konkret

Durch die Sendung führt Münire Inam

Von mitte Mai bis Ende August haben Erdbeeren Saison. Das bedeutet, sie kommen aus der näheren Umgebung, maximal aus dem Nachbarland, in die Supermärkte. Aber schon jetzt sind Erdbeeren wieder im Handel erhältlich, und ganz klar, dass diese Früchte aus fernen Ländern importiert sind. Immer wieder fragt man sich: Muss das sein? Doch die Produkte werden gekauft und verzehrt, und verdient wird daran auch noch. Vanessa Böttcher erkundigt sich, wie es mit der Öko-Bilanz dieser fernen Früchte aussieht. Bei der Recherche der Daten, hat sie erstaunliches entdeckt.

Fahrscheinchaos

Etliche Studentinnen und Studenten hatten in den letzten Tagen Probleme beim Bestellen ihres Semestertickets per Internet. Es gab aber Übertragungsschwierigkeiten - sprich, Internetprobleme. Die Folge: Das Nachbestellen war nicht möglich und manche Studierende sind einfach schwarz gefahren. Eine junge Frau wurde dabei erwischt. Wie die Wiener Linien darauf reagieren, hat Markus Waibel in Erfahrung gebracht.