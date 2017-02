heute leben

Besuch am "Landkrimi"-Set | Pfleger mit Herz | Mag. Sonja Burghard | Mistel-Ernte | Der Taschen-Doktor | Mode: Helmut Lang | Opernball-Couture-Salon | Großmütterchen Hatz | Stargast: Christiana Uikiza

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Die Gicht wurde früher als Zipperlein bezeichnet und galt als Krankheit der Reichen. Üppiges Essen und Alkohol spielt bei dieser Stoffwechselerkrankung tatsächlich eine große Rolle. Kein Wunder, dass sie in den Wohlstandsländern weitverbreitet ist. Darüber sprechen wir heute mit unserer Apothekerin Mag. Sonja Burghard.

Die Mistel gilt als Schmarotzer, sie siedelt sich auf den Bäumen an und lebt von ihnen. Zu Weihnachten hängt man sie über die Tür. Mehr wissen viele Menschen nicht über diese uralte Heilpflanze. Kräuterfrau Susanne Türtscher aus dem Großen Walsertal in Vorarlberg schätzt ihre Heilwirkung ungemein hoch ein. Im tiefen Winter ist für sie der ideale Zeitpunkt für die Mistel-Ernte.

Traditionelle Handwerksberufe sterben zum Glück nicht aus. Eine alte Schultasche, der legendäre Arztkoffer oder einfach nur die Aktentasche vom Großvater werden nach wie vor bewundert und auch wieder für den täglichen Gebrauch hergerichtet. Selten geworden wie diese Stücke ist auch der Beruf des Taschners. Wir haben einen in Linz besucht.

Helmut Lang ist einer der einflussreichsten Modedesigner der letzten 30 Jahre. Der Österreicher beendete seine Mode Karriere allerdings bereits 2005 und fand in der Kunst seine neue Spielwiese. Trotzdem die Modemarke, die der Inbegriff klassisch-schlichter Eleganz ist, und weiters einen außergewöhnlicher Mix aus Understatement, Praxistauglichkeit und Haltung zeigt gibt es noch immer. Wie Helmut Lang das Frühjahr sieht präsentiert uns heute unser Fashion- und Trendscout Wolfgang Reichl.

Morgen in zwei Wochen findet der 61.Wiener Opernball statt. Ein großer Tag auch für die Designer der Künstler-Roben. Die Damen werden wieder im Mittelpunkt der Blitzlichtgewitter stehen - gestern Abend haben sich die Staatsoperntänzerinnen ihre Kleider ausgesucht und das Ballett präsentierte sich mehr als adrett.

Großmütterchen Hatz

Großmütterchen Hatz heißt die fünfköpfige Band, die am 25.2. das 18. internationale Akkordeonfestival in Wien eröffnen wird. Wir wollten wissen, wie man auf so einen ungewöhnlichen Bandnamen kommt und wer sich dahinter verbirgt.