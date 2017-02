Die Barbara Karlich Show Bieder ist mir zuwider

Ein Eigenheim, eine Familie und ein geregeltes Einkommen: Was für viele Menschen erstrebenswert und das höchste Ziel im Leben ist, wird von anderen einfach nur als spießig und bieder angesehen. Auch einige von Barbaras heutigen Gästen möchten lieber etwas tun, was sonst keiner macht und aussprechen, was sich sonst keiner zu sagen traut.

Hans, 74, Dolmetscher in Pension aus Bayern, wuchs in einer Bauernfamilie auf, wurde katholisch erzogen und war viele Jahre im Bayerischen Trachtenverband aktiv. "Ich führte eigentlich ein biederes Leben, aber ich hatte immer schon das Gefühl, dass ich anders war als die anderen." 1965 konvertierte er zum Islam und lernte in Anatolien seine Frau kennen, mit der er seit 43 Jahren verheiratet ist. "Wir bekamen vier Kinder und führten nach außen hin eine ganz normale Ehe. In Wirklichkeit war ich aber immer schon homosexuell und habe meine Neigungen viel zu lange unterdrückt." Als er mit 65 Jahren seine große Liebe kennenlernte, outete er sich. "Es ist eine große Last von mir abgefallen, obwohl mit dem Coming Out nicht alle umgehen konnten."