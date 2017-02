Zeit im Bild

Balkan-Grenz-Konferenz in Wien. Die Balkanroute soll zu bleiben / Studie darüber, wie schwer es für Asylberechtigte ist, in Arbeit zu kommen / Josef Pühringer, der oberösterreichische Landeshauptmann, will morgen seine Rücktrittspläne bekanntgeben / Für eine Änderung des Arbeitsinspektorratsgesetzes besucht der Vizekanzler ein Kosmetikstudio / Die Milliardärin Betsy DeVos wird nur knapp bestätigt / Griechenland braucht noch vor dem Sommer eine Finanzspritze / Keuchhusten und Masern breiten sich dank der Impfmüdigkeit aus / Ennio Morricone Konzert in der Wiener Stadthalle