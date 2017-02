kreuz und quer Vom Ende der Welt bis zum Anfang

Wo die Welt endet, beginnt der Jerusalemweg. Die drei österreichischen Pilger-Pioniere Johannes Aschauer, Otto Klär und David Zwilling, die als Erste den Jerusalemweg gegangen sind – von Oberösterreich bis in die Heilige Stadt – markieren die gesamte West-Ost-Erstreckung des Pilgerwegs, den sie als solchen begründet haben: von Finisterre, dem „Ende der Welt“ im Nordwesten Spaniens, bis nach Jerusalem – insgesamt 7.500 Kilometer. Ein halbes Jahr zu Fuß unterwegs – ein halbes Jahr, in der die Erkenntnis reifte: "So unterschiedlich die Länder und Menschen auch sind - zu Fuß bist du kein Fremder."