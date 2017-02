Die Barbara Karlich Show Der moderne Mann: Überfordert und verweichlicht

Eine Folge der Barbara Karlich Show, in der nicht nur Männer mit Frauen, sondern auch Männer untereinander darüber diskutieren, was den ‚modernen Mann’ eigentlich ausmacht. Sind viele Männer heutzutage tatsächlich überfordert, wenn von ihnen dasselbe erwartet wird, wie von berufstätigen Frauen auch – nämlich, dass sie sich um die Partnerin, die Kinder und den Haushalt ebenfalls kümmern?

Manuel, 28, Vermögensberater aus Wien,

bezeichnet sich selbst als "modernen Mann", der weder überfordert noch verweichlicht ist. "Ich sehe gut aus, komme bei den Frauen gut an und weiß genau, was ich will." Manuel ist im Laufe der Jahre selbstbewusster geworden. Heute verfolgt er seine Ziele sehr konsequent. "Früher habe ich gejammert und nicht gewusst, wie es in meinem Leben weitergehen soll. Dann habe ich zu trainieren begonnen, viel abgenommen und mein Leben völlig neu strukturiert." Seiner Meinung nach machen Männer auch oft den Fehler, "die Frau auf ein Podest zu heben. Sie lassen sich auf der Nase herumtanzen. Ich bin absolut für Gleichberechtigung, aber auf beiden Seiten", sagt er.