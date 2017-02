Universum Geheimnisvolles Indien – Teil 3: Die Macht des Wassers

Die lebendigen Brücken von Meghalaya

Neben seiner spirituellen Bedeutung schafft er auch unverzichtbaren Lebensraum für viele Tierarten. Dazu zählen echte Raritäten wie der Gangesgavial, aber auch Indiens bekanntestes Symboltier, der Bengaltiger. Der letzte Teil des neuen „Universum“-Dreiteilers „Geheimnisvolles Indien“ – „Die Macht des Wassers“ – führt am Dienstag, dem 7. Februar, um 20.15 Uhr in ORF 2 an die großen Ströme Indiens, den Ganges und den Brahmaputra.



Der Gangesgavial zählt zur Ordnung der Krokodile. Mit seiner langen, schmalen Schnauze ist er jedoch unverwechselbar. Gaviale sind überraschend fürsorgliche Muttertiere: Wie die meisten Reptilien vergraben sie ihre Eier und überlassen das Brüten dem warmen Sand. Doch sie helfen den Jungen später wieder heraus. Wann es wirklich Zeit ist, mit dem Ausgraben zu beginnen, erfährt das Gavial-Weibchen durch die Rufe der frisch geschlüpften Jungen. In den ersten sechs Lebensmonaten bleibt der Nachwuchs noch in der Nähe der Mutter und genießt auch den Schutz älterer Artgenossen. Der Gangesgavial war früher in Indien weit verbreitet, heute ist er nur mehr an ganz wenigen Orten zu finden.



Im Hügelland von Meghalaya, einer der regenreichsten Regionen im Nordosten Indiens, leben die Khasi, ein indigenes Volk, dem mehr als eine Million Menschen angehören. Hier gibt es bis zu zwölf Meter Niederschlag im Jahr. Am Höhepunkt des Monsuns werden selbst Rinnsale zu reißenden Strömen und eine Gefahr für jede Brücke. Doch die Khasi haben eine Lösung gefunden: Ihre Brücken leben. Sie pflanzen an beiden Talseiten Feigenbäume, die sich fest im Hang verwurzeln. Einen Teil der Wurzeln leiten die Khasi jedoch um, auf den gegenüberstehenden Baum zu, und mit der Zeit lassen sich die Wurzeln beider Bäume zusammenflechten. Der Bau einer solchen Brücke überspannt Generationen, und so wird auch das Wissen um diese Methode von Generation zu Generation weitergegeben. Es dauert Jahrzehnte, bis das Geflecht tragfähig ist, doch die Brücken haben sich als sehr robust erwiesen. Manche sind bereits 400 Jahre alt.