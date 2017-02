heute leben

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Es gibt Menschen, die bei Problemen eines tun: Einfach anpacken. Sie wägen dabei nicht lange Für und Wider ab oder warten zu, sondern sie krempeln die Ärmel auf. So einer ist der Linzer Pfarrer Franz Zeiger. Der engagierte Kirchenmann wollte auch in Sachen Flüchtlinge nicht tatenlos zusehen und hat vor rund eineinhalb Jahren begonnen, auf seine Art zu helfen.

In Ostösterreich haben die Semesterferien begonnen und viele sind auf Skiurlaub. Ein Klassiker auf den Hütten ist neben Erbsensuppe oder Gulasch - Specklinsen. Dieses traditionelle österreichische Wintergericht kocht uns heute Andrea Karrer.

Gerade jetzt zur Ferienzeit sind die Skigebiete wieder voll und in den Hotels geben sich die Touristen den kulinarischen Genüssen zum Teil auf sehr hohem Niveau hin. Dazu gehört Wein aus Österreich, den auch internationale Gäste schätzen. Die richtige Präsentation durch Sommeliers ist wichtig, wenn es darum geht den guten Ruf des heimischen Wein nach außen zu tragen.

Hotel Berghof 6764 Lech am Arlberg Tel.: 05583-2635 E-mail: info@derberghof.at

Nur wo es Wasser gibt, ist Leben möglich. Und weil es so wichtig ist, hat das Wasser in vielen Kulturen auch eine spirituelle Bedeutung. Im Hinduismus zum Beispiel gilt der Ganges als heilig, er ist einer der wichtigsten Flüsse Indiens.

Wildtiere im Winter

Es war der kälteste Jänner seit 30 Jahren. Und die frostigen Temperaturen dürften sich auch in den kommenden Tagen und Wochen fortsetzen. Wir Menschen können uns mit warmer Bekleidung schützen bzw. in geheizte Räume flüchten. Wie aber kommen Wildtiere unbeschadet durch wochenlange Eiseskälte? Das wird uns Univ.-Prof. Walter Arnold vom Forschungsinsitut für Wildtierkunde der Vet.med. Universität Wien heute und in den kommenden Wochen genauer erklären.