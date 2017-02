Thema

Hugo Portisch – eine Legende wird 90

Schon in den 60er Jahren war Hugo Portisch in den österreichischen Wohnzimmern zu Hause und hat die Weltpolitik in verständlichen Worten erklärt. Am 19. Februar feiert der „Journalist aus Leidenschaft“ seinen neunzigsten Geburtstag. „Ich wäre viel lieber Forscher geworden. Aber das Geld der Familie hat nicht gereicht, um mich durchs Studium zu bringen.