Die Jagd ("Jagten") Oscarnominiertes Drama aus Dänemark

Preisgekröntes, mitreißendes Drama des Dogma-Regisseurs der ersten Stunde, Thomas Vinterberg ('Das Fest'). Mads Mikkelsen ("Casino Royale", TV-Serie "Hannibal") kommt als Kindergärtner Lucas unter Verdacht, sich an einem Mädchen vergangen zu haben. Lucas wird beurlaubt, Psychologen werden zu Rate gezogen, Kinder und Eltern befragt. Wie sich herausstellt, sind die Schuldzuweisungen fragwürdig, trotzdem wird Lucas von der Dorfgemeinschaft gemieden und geächtet.



Für seine herausragende Darstellung wurde der dänische Star Mads Mikkelsen (51) in Cannes im Jahre 2012 als Bester Schauspieler gewürdigt - 'Die Jagd' wurde 2014 als bester fremdsprachiger Film für den Oscar nominiert, verlor allerdings gegen den italienischen Kandidaten "La grande bellezza". Ironie des Schicksals, denn bereits im Jahr davor wurde der dänische Film "Die Königin und der Leibarzt", in dem sich Mikkelsen einer verbotenen Liebesgeschichte mit seiner Königin Alicia Vikander hingab, für einen Auslandsoscar nominiert. Beim Europäischen Filmpreis 2012 wurde "Jagten" (Originaltitel) fünf Mal nominiert und wurde schließlich für das Beste Drehbuch ausgezeichnet.