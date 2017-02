Report

Bürgermeisterinnen sind in Österreich nach wie vor die große Ausnahme. In nur 155 von 2.100 Gemeinden steht eine Frau an der Spitze, im Burgenland sind es sogar nur elf von 171. Dieser Anteil soll nach der Gemeinderatswahl im Herbst deutlich höher sein, die Suche nach Interessentinnen beginnt jetzt. Doch warum haben es Frauen so schwer in der Kommunalpolitik? Was hindert sie daran, sich für das Bürgermeisterinnenamt zu interessieren? Und was berichten Frauen, die als Einzelkämpferinnen in der Männerdomäne Gemeindepolitik tätig sind? Katja Winkler auf Lokalaugenschein in drei burgenländischen Gemeinden.