Zeit im Bild

Der Tourismus fürchtet Einbußen durch das Vollverschleierungsverbot / Das Bundesverwaltungsgericht fürchtet eine große Arbeitsbelastung durch abgelehnte Asylanträge / Koalitionskrise in Kärnten wegen slowenisch Passus in der Verfassung / Die HETA bekommt eine Milliarde Euro früher von ihren Balkangeschäften zurück / Die Sozialpartner sollen bis zum Sommer ihre Vorschläge zum Mindestlohn und zur flexibleren Arbeitszeit machen / Neues Siedler-Gesetz in Israel erlaubt Enteignungen von Palästinensern / Nicole Schmidhofer holt WM-Gold im Super-G / Österreichische Wissenschaftler sind mitbeteiligt an der Erforschung des Verhaltens von Zugvögeln / David Hockney – Retrospektive in London