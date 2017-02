Falco, der Poet

Einen speziellen Part im Film nimmt David Baum ein, der Falco-Texte in der Anmutung von Oscar Werner vorträgt – Oscar Werner war bekanntlich eines der großen Idole von Falco. Für Dialektdichter H. C. Artmann war Falco schlicht "der große Edle der Wiener Lässigkeit und ganz klar ein Dichter" .

Am 6. Februar 1998 starb Falco bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik. Am 19. Februar diesen Jahres wäre er 60 Jahre alt geworden. Schauspieler und Regisseur Paulus Manker resümiert: "Falco starb zum richtigen Zeitpunkt. Das mag sehr pharisäisch klingen oder geschmacklos. Aber das, was im Popgeschäft das Wichtigste ist, das Unsterbliche, das Unnahbare, das Heldenhafte, erreicht man halt nur so."