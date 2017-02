Kommissar Rex Annas Geheimnis

Anna Foltyn, Tochter eines Staatsanwalts, stirbt an einer Überdosis Heroin. Doch was wie ein Drogentod aussieht, war Mord. Kommissar Moser kann in letzter Minute die Feuerbestattung verhindern. Anna war bis kurz vor ihrem Tod in psychiatrischer Behandlung. Noch bevor Moser den Psychiater befragen kann, wird ein Attentat auf ihn verübt.

Co-Produktion Taurus film/ORF