heute konkret

Durch die Sendung führt Münire Inam

Das Internet ist voll mit Meldungen und Geschichten, die nicht der Wahrheit entsprechen. Besonders schnell verbreiten sich diese Falschmeldungen über Soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter. Gerade weil diese Meldungen eine so breite Masse an Menschen erreicht, werden diese auch schnell ungeprüft weiterverbreitet. Morgen, am 07. Februar 2017, findet bereits zum 14. Mal der internationale Safer Internet Day statt. Das nimmt Lisa Lind zum Anlass um der Frage nachzugehen, wie man Fake News von wahren News erkennen kann.

Marvin gibt Antwort

Wir bekommen immer wieder interessante Fragen von unseren Zuseherinnen und Zusehern. Marvin Wolf nimmt sich gerne dieser Fragen an - auch wenn sie manchmal noch so unbedeutend sein mögen.



Wenn Sie Fragen an Marvin haben, dann senden Sie uns bitte ein Mail mit dem Betreff "Marvin gibt Antwort" an: