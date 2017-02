heute leben

Rechte und Pflichten im Krankenstand | Medizin: Inkontinenz nach Prostata-OP | Carina Edlinger - blinde Langläuferin | Stargäste: Erni Mangold und Meo Wulf | Thronjubiläum der Queen | 3D-Schmuck von Marie Boltenstern | Elisabeth besucht die Dancing Stars: Otto Retzer | New Media mit Lena Doppel | Barbara Rett trifft Bo Skovhus

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Rechte und Pflichten im Krankenstand Beinahe in jedem Büro, Abteilung oder Firma fehlt jetzt die eine oder der andere, weil er oder sie krank ist. Jeder hat das Recht sich im Krankheitsfall auszukurieren. Doch hat man dabei auch einige Pflichten. Unser Kollege Jan Matejcek hat heute für uns nachgefragt was im Fall der Fälle zu tun ist.

Medizin: Inkontinenz nach Prostata-OP Harninkontinenz ist ein Tabuthema. Dabei leiden fast 30 Prozent der über 50-jährigen Österreicher daran. Es sind zwar häufiger Frauen betroffen, doch auch Männer können vor allem nach einer Prostataoperation inkontinent werden. Pro Jahr wird bei rund 3.000 Patienten die Prostata komplett entfernt. Etwa jeder zehnte davon, rund 340 Männer bleiben dauerhaft inkontinent. Für sie hat jetzt ein Österreichischer Urologe ein neues Implantat entwickelt. Dazu begrüßen wir bei uns OA Dr. Wilhelm Bauer, er ist Urologe im Wiener Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern und der Erfinder des Implantats.

Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Wien

Stumpergasse 13

1060 Wien

Tel +43 (1) 599 88 - 0

Fax +43 (1) 599 88 - 4045

E-Mail: office.wien@bhs.at

Carina Edlinger - blinde Langläuferin Die Langläuferin Carina Edlinger und ihr Bruder Julian sind ein eingespieltes Team. Seit Carina eine Sehbehinderung hat, sind die beiden auch auf der Langlaufloipe unzertrennlich. Jetzt wollen die Geschwister ein großes gemeinsames Ziel erreichen: Eine Medaille bei der Nordischen Ski Weltmeisterschaft für Sportlerinnen und Sportler mit Behinderung, die am Freitag im bayrischen Finsterau beginnt.

Stargäste: Erni Mangold und Meo Wulf Sie ist mit ihren 90 Jahren die Grand-Dame der österreichischen Schauspielwelt und er mit 25 die große Zukunftshoffnung der Josefstadt. Jetzt stehen Erni Mangold und Meo Wulf gemeinsam auf der Bühne, mehrere Generationen liegen zwischen Ihnen, aber man merkt´s nicht.

Thronjubiläum der Queen Königin Elizabeth II. ist die erste britische Regentin, die ein 65-jähriges Thronjubiläum feiern kann. Nach dem Tod ihres Vaters besteigt sie am 6. Februar 1952, also heute vor 65 Jahren, den Thron. Gekrönt wurde sie allerdings erst nach dem Trauerjahr am 2. Juni 1953. Große Feiern gibt es zum 65-jährigen Thronjubiläum der Queen keine, jedoch zollen Salutschüsse in London der Königin Respekt.

3D-Schmuck von Marie Boltenstern Woran denken Sie beim Namen Boltenstern? An den berühmten Architekten Erich, der den Wiener Ringturm gebaut hat vielleicht? Oder an Sven Boltenstern, der ab den Sechzigerjahren als Schmuckdesigner von Sankt Moritz bis Monte Carlo seine prominenten Kunden mit exklusiven Schmuckstücken überzeugte? Heute kommt noch eine Boltenstern dazu: Marie Boltenstern - die vor zwei Jahren das Familienunternehmen übernommen und letztes Jahr das Opernballkrönchen designt hat. Wir haben die junge Architektin in Hietzing besucht.

New Media mit Lena Doppel Am Wochenende kam es zu einem entscheidenen Gerichtsurteil in Amerika und dieses hat große Wellen geschlagen. Ein Urteil eines Amtsgerichts in Philadelphia hat Google dazu verpflichtet, auch E-Mails von ausländischen Servern auf Anfrage der US-Bundespolizei FBI zur Verfügung zu stellen. Was bedeutet das jetzt für die EU Bürger mit Google Accounts? Dazu begrüßen wir unseren New-Media-coach Lena Doppel.

Elisabeth besucht die Dancing Stars: Otto Retzer Alle Dancing Star-Fans wissen: Montag ist Star-Tag. Wir stellen Ihnen ja schon seit ein paar Wochen jeden Montag einen der künftigen Tänzer der großen ORF-Unterhaltungsshow vor. Eser Ari-Akbaba war bisher dabei, Walter Schachner, oder unsr Kollege Martin Ferdiny. Heute aber wird besonders lustig, denn Ex-Dancing Star Elisabeth Engstler besucht heute den künftigen Dancing Star Otto Retzer.

Barbara Rett trifft Bo Skovhus Der Dänische Bariton Bo Skovhus ist einer der bedeutendsten Opernsänger der Gegenwart. Derzeit probt er für die moderne Oper "Peer Gynt" von Werner Egk am Theater an der Wien. Barbara Rett durfte ihn bei Proben besuchen und hat von ihm auch gleich einen kleinen Dänisch-Norwegisch Sprachkurs bekommen.